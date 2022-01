Diocesi: Ferrara, mercoledì 5 gennaio le esequie dell’arcivescovo emerito Luigi Negri nella basilica di San Francesco

(Foto: diocesi di Ferrara-Comacchio)

A seguito del decesso di mons. Luigi Negri, arcivescovo emerito di Ferrara-Comacchio, avvenuto il 31 dicembre presso la casa di cura ambrosiana di Cesano Boscone (Mi), alle ore 18 di martedì 4 gennaio, presso la basilica di S. Francesco (Fe), l’arcivescovo di Ferrara-Comacchio, mons. Gian Carlo Perego, presiederà una messa in presenza della salma e alle ore 21 una veglia di preghiera. Dalle ore 19 alle ore 22.30 la basilica di S. Francesco resta aperta per un saluto.

Le esequie si terranno mercoledì 5 gennaio alle ore 10, sempre presso la basilica di San Francesco, presiedute dal card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale dell’Emilia Romagna. La salma proseguirà per Milano dove è attesa alle ore 15 per la celebrazione dell’arcivescovo Mario Delpini nel duomo. Seguirà la tumulazione al cimitero di Vignate nella tomba di famiglia secondo le sue volontà.

“La possibilità di scegliere tra più momenti celebrativi offre ai fedeli l’opportunità di dare un saluto a mons. Negri senza creare assembramenti – spiega una nota della diocesi di Ferrara-Comacchio -. Per chi volesse ricordare con una donazione l’arcivescovo emerito, si suggeriscono 4 istituzioni: Università Cattolica di Milano, Caritas diocesana di Ferrara, Banco alimentare e Seminario arcivescovile di Ferrara-Comacchio”.

L’arcidiocesi rende anche noto che l’intero ciclo delle celebrazioni ferraresi per mons. Negri sarà trasmesso in diretta streaming collegandosi al sito diocesano arcidiocesiferraracomacchio.org.