Diocesi: Catanzaro-Squillace, domenica 9 gennaio farà il suo ingresso e inizierà ministero episcopale mons. Maniago

Domenica 9 gennaio mons. Claudio Maniago, arcivescovo eletto di Catanzaro-Squillace, farà il suo ingresso nella diocesi calabrese. Alle ore 9 il presule incontrerà i giovani e gli operatori del Centro di solidarietà, alle 10 l’appuntamento nell’aula Sancti Petri in episcopio con gli organi della stampa locale, mentre alle ore 11,30, nella basilica dell’Immacolata, mons. Maniago incontrerà le autorità civili e militari. Alle ore 16,30 la solenne celebrazione con inizio del ministero episcopale si terrà presso il palazzetto dello sport “S. Gallo” in località Corvo di Catanzaro. La santa messa verrà trasmessa sul sito www.diocesicatanzarosquillace.it.

In preparazione dell’ingresso di mons. Maniago, l’ufficio liturgico ha preparato un sussidio a uso delle comunità parrocchiali “affinché questo tempo di attesa e di preparazione sia vissuto in pienezza da tutte le comunità della nostra diocesi”.