Rai Due: Sulla via di Damasco, nella puntata di domani storie e testimonianze di giovani volontari nel mondo

Sono generosi, solidali e non hanno paura del Covid. Sono i protagonisti della prossima puntata di Sulla Via di Damasco (di Vito Sidoti), in onda, domani, domenica 11 aprile, alle 8.45, su Rai Due: uomini e donne, soprattutto giovani, spesso invisibili, impegnati sul fronte della pace e della solidarietà tra i poveri più poveri della terra, in contesti spesso avversi e difficili. A commentare con la conduttrice Eva Crosetta il coraggio e la determinazione di chi ha scelto di “non restare a casa” è Giulia Pigliucci, ufficio stampa di Focsiv.

Monica, volontaria Vis (Volontariato Internazionale per lo Sviluppo) in Congo, non ha paura delle epidemie. “In Congo – racconta – un bambino su 10 muore al di sotto dei cinque anni. Le epidemie fanno parte della nostra vita che continua”. Valentina, cooperante Focsiv, è attiva in Ecuador, dove migrazione, ambiente e violenza contro le donne sono le questioni cruciali su cui è impegnata ogni giorno. “L’acqua cambia tutto” è il motto che anima il Movimento Lotta Fame nel mondo, l’organizzazione che rivolge lo sguardo all’Africa, di cui fa parte l’altro protagonista, Antonio. La puntata si conclude con lo slancio di speranza di Lorenzo (Avsi) dall’Iraq, a un mese dallo storico viaggio di Papa Francesco.