A sua immagine: oggi puntata sull’attenzione del Papa per i bambini. Domani focus sulla festa della Divina Misericordia

Nuovo appuntamento con “A sua immagine – Insieme a Papa Francesco” su Rai Uno, oggi, dalle 15.45. In questa primo sabato dopo il periodo pasquale, si parlerà dei bambini, cui Papa Francesco ha voluto affidare la “Via Crucis” della scorsa settimana. Le loro parole e quelle del Papa faranno da guida alla puntata. In studio con Lorena Bianchetti, la direttrice generale di “Save The Children Italia” Daniela Fatarella, e in collegamento dalla sede Rai di Milano lo psicologo Ezio Aceti. Una finestra sarà aperta con la pediatra Mary Lombardi del Centro Covid del “Bambino Gesù” di Palidoro, visitato da Papa Francesco nel 2018. Poi, l’incontro con l’infermiera di Ancona, Katia Soldani, una cui fotografia mentre assisteva un piccolo ricoverato per Covid in terapia intensiva è divenuta virale sul web. E, ancora, viaggio alla scoperta di una nuova app interattiva, “A Space for Children”, appositamente creata dall’Ospedale Gaslini di Genova con il supporto dell’ESA per aiutare i più piccoli ad affrontare le tante problematiche innescate dalla convivenza con la pandemia. A seguire, “Le ragioni della speranza” con fra Daniele Randazzo. Ancora sui passi di San Francesco d’Assisi, nella domenica dedicata alla Divina Misericordia, sarà presentato il Santuario di Poggio Bustone, il luogo dove Francesco fece esperienza della misericordia di Dio e si sentì perdonato di tutti i suoi peccati di gioventù.

Domenica è la festività della Divina Misericordia voluta da San Giovanni Paolo II che l’ha istituita nel 2000, durante la canonizzazione di suor Faustina Kowalsa, nella domenica dopo Pasqua, la cosiddetta “Domenica in albis”. Dalle 10, Lorena Bianchetti ne parlerà con il giornalista e scrittore Antonio Preziosi, autore del libro “Il Papa doveva morire” che racconta dell’attentato a San Giovanni Paolo II quarant’anni fa, che ha uno stretto legame con la Divina Misericordia, e con il teologo don Armando Matteo. Filo conduttore della puntata sarà la Misericordia alla quale Papa Francesco ha dedicato l’ultimo Anno Santo e suor Faustina Kowalska che consacrò la sua vita alla Divina Misericordia dopo le apparizioni di Gesù.