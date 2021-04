Diocesi: Ravenna, oggi l’inaugurazione dell’esposizione “Vergine Madre”

“Vergine Madre. La devozione a Maria nella diocesi di Ravenna–Cervia commentata con la Divina Commedia” è il titolo dell’esposizione che sarà inaugurata dall’arcivescovo di Ravenna-Cervia, mons. Lorenzo Ghizzoni oggi, sabato 10 aprile, alle 18, nella basilica di Santa Maria in Porto, in occasione della solennità della Madonna Greca, patrona della città e dei lidi.

L’esposizione fa parte delle iniziative per il centenario del Comitato diocesano per le celebrazioni dantesche. È un’iniziativa che nasce alcuni anni fa da un piccolo gruppo di fedeli della diocesi, accompagnati dall’arcivescovo, con l’intento di dare lode alla Vergine Maria. Le immagini della Madonna del Sudore, della Madonna del Soccorso, della Madonna della Pace, dell’Addolorata e di Santa Maria degli Angeli sono protagoniste, assieme ai versi di Dante e ad alcune antifone mariane, nei 14 pannelli.