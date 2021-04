Papa Francesco: alla regina Elisabetta II, “sincere condoglianze” per la morte del principe Filippo

“Dispiaciuto di aver appreso della morte di vostro marito il principe Filippo, duca di Edimburgo, Sua Santità Papa Francesco esprime le sue sincere condoglianze a vostra maestà e ai membri della famiglia reale”. Lo riporta il telegramma di cordoglio per la morte di del principe Filippo, inviato a nome di Papa Francesco, dal segretario di Stato vaticano, il card. Pietro Parolin, alla regina del Regno Unito, Elisabetta II. Richiamando “la devozione del principe Filippo al suo matrimonio e alla sua famiglia, il suo primato nel servizio pubblico e il suo impegno per l’educazione e la promozione delle generazioni future”, Papa Francesco lo affida “all’amore misericordioso di Cristo Nostro Redentore”. Infine, il Pontefice invoca la benedizione di consolazione e pace del Signore “su di voi e su tutti coloro che sono addolorati per la sua perdita nella sicura speranza della risurrezione”.