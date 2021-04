Coronavirus Covid-19: diocesi Molfetta, sì alla vaccinazione per la comunità del Seminario e per il vescovo Cornacchia

Il rettore del Seminario vescovile di Molfetta, don Cesare Pisani, ha chiesto e ottenuto la prima dose della vaccinazione (con siero Astrazeneca), presso l’hub vaccinale di Molfetta, per otto sacerdoti e per il vescovo, mons. Domenico Cornacchia, che, risiedendo in Seminario, frequentato da sette ragazzi, condivide spazi e pasti negli stessi ambienti comunitari. Lo riferisce la diocesi ricordandone la possibilità grazie alle indicazione della Regione Puglia, che prevedono la vaccinazione “per le persone che vivono in comunità socio-sanitarie, civili e religiose (per esempio: conventi, seminari, convitti, strutture residenziali per pazienti psichiatrici e riabilitativi, comunità di recupero per tossicodipendenti, ecc.)”. Gli altri sacerdoti della diocesi si stanno sottoponendo a vaccinazione autonomamente in base alle regole relative all’anno di nascita.