Diocesi: mons. Tanasini (Chiavari), “accoglienza sincera” al vescovo eletto Devasini

“Il primo ringraziamento va a Papa Francesco, che non ci ha lasciato senza pastore, ha provveduto ancora alla vita della nostra Chiesa”. Con queste parole l’amministratore apostolico di Chiavari, mons. Alberto Tanasini, ha concluso la comunicazione sulla nomina del suo successore, mons. Giampio Luigi Devasini. “Il secondo pensiero – ha proseguito – è di accoglienza sincera del nuovo vescovo, al quale mandiamo il nostro affetto, la nostra stima e ricambiamo il saluto in attesa di incontrarlo”.

La data dell’ordinazione episcopale di mons. Devasini è fissata per sabato 29 maggio, alle 10, a Casale Monferrato. L’ingresso nella diocesi di Chiavari sarà fissato successivamente.