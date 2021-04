Diocesi: Viterbo, la parrocchia di Villanova festeggia 50 anni. Domani la Messa col vescovo

L’11 aprile del 1971 il vescovo di Viterbo, mons. Luigi Boccadoro, con decreto vescovile costituiva ed erigeva la parrocchia che dedicò ai santi Valentino e Ilario, a Villanova. Da quel giorno sono trascorsi cinquant’anni. Si celebrerà così domani il Giubileo. La celebrazione eucaristica sarà presieduta, alle 18, nella chiesa parrocchiale dei Santi Valentino e Ilario, dal vescovo mons. Lino Fumagalli alla presenza delle autorità e dei fedeli. L’azione liturgica sarà animata dal coro parrocchiale diretto da Silvana Quattrone e dal quartetto di ottoni “Stabat Quater” accompagnato all’organo dal maestro Matteo Biscetti.

La diocesi trasmetterà la celebrazione in diretta streaming sui canali social della diocesi (Facebook: Diocesi di Viterbo – Youtube: Diocesi ViterboTV). “In questo particolare anno di grazia – si legge in una nota -, il nostro pensiero va a tutte quelle persone che in questi cinquant’anni hanno costruito la nostra realtà parrocchiale: dai vescovi ormai defunti ai parroci e sacerdoti che hanno servito questa comunità, ai diaconi, ai religiosi e a tutti quei laici che con la loro santità, il loro sacrificio, la loro dedizione, la loro generosità, il loro buon esempio hanno nutrito ed arricchito la vita della nostra Parrocchia”.

Per questa circostanza il Papa ha concesso a tutti i fedeli, in questo anno 2021-2022, l’indulgenza plenaria alle condizioni stabilite dalla Penitenzieria Apostolica. Anche le sacre reliquie dei Santi martiri Valentino e Ilario, con l’autorizzazione del vescovo Fumagalli, custodite in cattedrale da più di 700 anni, saranno portate in parrocchia e sosterranno per alcuni giorni nella chiesa per la venerazione e la preghiera dei fedeli.