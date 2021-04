Diocesi: mons. Renna (Cerignola), “a nessuno in città manchi la speranza”

“Quest’anno il nostro pellegrinaggio è spirituale: non ci vede ‘muovere le gambe’ per i campi verdeggianti e fioriti, ma ci fa camminare in una situazione spirituale che è di sofferenza e di speranza”. Lo ha detto mons. Luigi Renna, vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano, nell’omelia pronunciata oggi durante il pellegrinaggio spirituale diocesano in onore della Madonna di Ripalta, nella cattedrale di San Pietro Apostolo. “Non abbiamo voluto lasciare cadere nell’oblio una giornata che, per Cerignola, è piena di attesa e di trepidazione, quella del sabato fra l’Ottava di Pasqua, in cui Maria si fa quasi pellegrina, per tornare dal Santuario di Ripalta in città”, ha aggiunto il presule.

Mons. Renna ha poi ricordato “la sofferenza dei malati di Covid-19, quella dei loro familiari, quella di chi piange una persona cara defunta per questo terribile morbo”. “È la sofferenza di tante famiglie prostrate dalla chiusura di molte attività economiche e che chiedono, ove possibile, misure che uniscano alla necessaria prevenzione del contagio anche di poter continuare il proprio onesto lavoro”. Poi, l’attenzione alla “nostra vita spirituale, in questo pellegrinaggio”, che “è nutrita da speranze che ci fanno sentire di essere una comunità: prima fra tutte le diminuzione e la fine del contagio, la vaccinazione che assicuri immunità a tutti, la ripresa di una vita sociale, in primis della scuola in presenza, dell’economia, della vita pastorale in tutti i suoi aspetti”. “In tale pellegrinaggio, ognuno di noi è chiamato ad ‘essere uomo e donna’ che dà speranza, con un fattivo contributo. Lo daremo anche per la delicata operazione della vaccinazione, per la quale la nostra Opera Salesiana ha messo a disposizione i propri spazi”. Pregando la Vergine Maria, il vescovo le ha affidato “Cerignola e l’intera diocesi, la città in tutte le sue componenti, i poveri, gli immigrati e gli emigrati, perché mai a nessuno manchi la speranza”.