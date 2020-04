Rai Due: Sulla Via di Damasco, domani puntata dedicata alle mamme

Sulla Via di Damasco, domani, domenica 19 aprile, alle 9, su Rai Due, dedica una puntata alle storie di coraggio di mamme che sostengono famiglie e comunità con la “creatività dell’amore”. Collegata con la conduttrice Eva Crosetta, Anna Chiara Gambini, in prima linea a gestire 5 figli, tra compiti, video-lezioni e incombenze domestiche che aumentano. All’interno del programma di Vito Sidoti, anche la storia di Rosa, la super mamma di 18 figli che ha detto sempre “sì” alla vita. Subito dopo, la voce di Elisa Tinti, docente universitaria, che in emergenza ha scoperto una nuova quotidianità con il marito, medico al Gemelli, il vicinato e i suoi 4 figli. Con mamma Roberta, il ricordo di quella notte che devastò L’Aquila: una storia che, nella tragedia, accende un faro di speranza. L’ultimo tratto di questa staffetta di resilienza al femminile è affidato alla mamma dell’ormai prossimo beato Carlo Acutis, un giovane che ha usato internet per portare Gesù al mondo, un monito per sfruttare al meglio la rete in tempo di restrizioni.