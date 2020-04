Coronavirus Covid-19: Esercito italiano, medici e infermieri a supporto delle Rsa in provincia di Piacenza

(foto Esercito Italiano)

È iniziato negli scorsi giorni un nuovo servizio per il personale medico e paramedico dell’Esercito italiano, inviato in alcune Rsa, Residenze sanitarie assistenziali, della provincia di Piacenza per aiutare il servizio sanitario nazionale durante l’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus Covid-19. Medici e infermieri della Forze armate sono stati inviati in supporto ai colleghi civili, nelle strutture di Castel San Giovanni, Fiorenzuola d’Arda, Borgonuovo e Castelvetro Piacentino, in un piano iniziale di interventi medico-sanitari che prevede l’impiego di 6 giorni su 7. Il contributo che il Comando militare Esercito “Emilia Romagna” sta fornendo a favore della collettività è coordinato dal Comando forze operative Nord di Padova, che gestisce i concorsi operativi dell’Esercito nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Marche.