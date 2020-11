Tv2000: il palinsesto della settimana dal 16 al 22 novembre

Tv2000 anticipa il palinsesto della settimana dal 16 al 22 novembre (canale 28 dt e 157 Sky).

In evidenza:

Lunedì 16 novembre

Parte il Tg2000Flash . Dal lunedì al sabato, le edizioni quotidiane del Tg2000 diventano cinque. L’emittente televisiva della Cei aggiunge due nuovi appuntamenti con l’informazione: oltre al Tg2000 delle 12, 18.30 e 20.30, ci saranno due edizioni flash: il mattino alle 8.30 e il pomeriggio alle 15.15.

Sabato 21 novembre

Parte la nuova stagione di Borghi d’Italia . Giunto alla XII stagione, si apre con una puntata dedicata a Castiglion Fiorentino (Arezzo).

prime e seconde serate

Lunedì 16 novembre

Ore 21.10 – Ignazio di Loyola , di Paolo Dy

Seconda serata – Speciale ‘Donne che sfidano il mondo ’

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza che ricorre il 25 novembre, va in onda la puntata dal titolo ‘In difesa delle donne’. Protagoniste: l’operatrice anti tratta Francesca De Masi, la campionessa di kick boxing Gloria Peritore, e l’ispettore capo commissario di Scampia Veronica Quaranta.

Martedì 17 novembre

Ore 21.10 – Parte il Ciclo ‘America oggi’ – Leoni per agnelli , di Robert Redford

Mercoledì 18 novembre

Ore 21 – Prega con noi: il Rosario dalle diocesi di Italia

Ore 21.50 – Benedetta economia!

Smart working e lavoro che cambia. Ospiti: il sottosegretario al lavoro Stanislao Di Piazza e Marco Bentivogli coordinatore associazione Base Italia.

Giovedì 19 novembre

Ore 21.10 – Il bambino con il pigiama a righe – di Mark Herman

Venerdì 20 novembre

Ore 21.10 – Buonasera dottore (nuova stagione)

Ore 22.40 – Effetto notte

Seconda serata – Retroscena

Sabato 21 novembre

Ore 21.10 – Ciclo Il cinema in famiglia – Kit Kittredge , di Patricia Rozema.

Seconda serata – Today

Il mondo, il Covid e il vaccino.

Domenica 22 novembre

Ore 21.10 – Un amore splendido, di Leo McCarey

Programmi

ore 7.30 e ore 9.10 – Bel tempo si spera

dal lunedì al sabato

ore 10.00 – Il mio medico

lunedì martedì, giovedì e venerdì

ore 10.30 – Vediamoci chiaro

dal lunedì al venerdì

ore 11.00 – Quel che passa il convento

dal lunedì al sabato

ore 14 – L’ora solare

dal lunedì al venerdì

ore 15.20 – Siamo noi

dal lunedì al venerdì

ore 17.30 – Il diario di Papa Francesco

dal lunedì al venerdì

ore 19.30 – Le parole della fede

dal martedì al venerdì

ore 20.50 – TGtg (lunedì, martedì, giovedì) Guerra e pace (venerdì)

In seconda serata – Indagine ai confini del sacro

ogni giovedì

Week end

Sabato

ore 10.30 e 17.30 Caro Gesù. Insieme ai bambini – Il catechismo in famiglia

ore 14.25 Borghi d’Italia – Castiglion Fiorentino (Arezzo)

ore 15.20 Sulla strada – Il Vangelo della domenica

ore 20.50 Soul – Le interviste dell’anima

Domenica

ore 8.05 Sulla strada – Il Vangelo della domenica

ore 9.20 Buongiorno professore

ore 14.20 Borghi d’Italia – Schio (Vicenza)

ore 15.20 La canzone di noi