Coronavirus Covid-19: morto don Uberto Fedi, il prete più anziano di Prato

È morto questa mattina alle prime luci dell’alba don Uberto Fedi. Il sacerdote era ricoverato dal 4 novembre all’ospedale di Prato per aver contratto il Coronavirus. Aveva 89 anni, era il parroco più anziano della Chiesa pratese e da ben 64 anni era alla guida della comunità di Santa Maria Maddalena a Tavola. “Don Fedi – informa la diocesi – aveva lasciato la terapia intensiva e si trovava nel reparto di cure palliative. Le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate nelle ultime ore, il Covid purtroppo ha minato una situazione clinica resa fragile dall’età avanzata e questa mattina presto è arrivato il decesso”. Don Fedi era un sacerdote molto conosciuto e apprezzato in città. Il suo nome era legato in modo inscindibile a Tavola, frazione di Prato che è cresciuta durante la sua lunghissima permanenza in parrocchia. Qui arrivò nel 1956, due anni dopo la sua ordinazione sacerdotale, avvenuta il 29 giugno 1954. Quando don Fedi arrivò a Tavola, come amava raccontare, “c’era solo la chiesa”. Così negli anni successivi il parroco, chiamato da tutti semplicemente il priore, costruì il circolo, il centro pastorale e la scuola materna, della quale è sempre stato orgoglioso. Sotto la sua guida in parrocchia si sono formati gruppi parrocchiali molto attivi, ricordiamo il gruppo famiglie, quello dei ministri straordinari della Eucarestia e la Caritas. Ancora da stabilire data, luogo e orario del funerale.