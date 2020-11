Giornata mondiale poveri: Sant’Egidio, “un messaggio di speranza che invita tutti a ripartire dalla solidarietà”

In un tempo segnato dalla pandemia da coronavirus, domani la Comunità di Sant’Egidio celebra in tutto il mondo la quarta Giornata Mondiale dei Poveri, voluta da Papa Francesco, che quest’anno ha come titolo “Tendi la tua mano al povero”. A Roma la Comunità parteciperà alla celebrazione a San Pietro insieme ad un gruppo di senza fissa dimora di cui è amica tutto l’anno. Sempre a Roma, dalle 11 alle 14, alla mensa di via Dandolo 10, un gruppo di “nuovi europei” (originari di diversi paesi e ormai integrati) realizzerà una distribuzione straordinaria di pacchi alimentari. Numerosi gli appuntamenti di solidarietà con i poveri – sempre nel rispetto delle norme anti-Covid – anche in altre città italiane tra cui Torino, Genova, Parma, Bologna, Padova, Trieste, Napoli, Catania. La Giornata sarà ugualmente celebrata in tutti i Paesi in cui è presente Sant’Egidio: in diverse città europee come in Africa, Asia e America Latina, con anziani, bambini di strada e delle Scuole della Pace, minori in difficoltà, detenuti. “In un tempo in cui sembrano prevalere pessimismo e rassegnazione, la Giornata Mondiale dei Poveri, grazie al contributo di tanti volontari, è occasione per lanciare un messaggio di speranza che invita a ripartire dalla solidarietà”, si legge in una nota.