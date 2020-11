Coronavirus Covid-19: Caltagirone, è morto don Emilio La Noce

“È andato via silenzioso e discreto come ha sempre vissuto, umile servitore del Vangelo” don Emilio La Noce, sacerdote missionario di 82 anni, da alcuni anni ospite della Residenza per anziani “Maria SS. delle Grazie” di Mirabella Imbaccari. A dare notizia che don Emilio è deceduto la scorsa notte, a causa del Covid-19, nell’ospedale di Ragusa, è la Curia di Caltagirone che ricorda come “l’annuncio della sua partenza per il Brasile suscitò, già allora nella diocesi, un vasto movimento di interesse, di riflessione e di collaborazione di iniziative caritative, che ancora oggi continua”. La nota della diocesi esprime il “profondo cordoglio del presbiterio diocesano espresso alla famiglia e agli operatori della Residenza dove era ospite da quasi 4 anni, che si sono presi amorevolmente cura del sacerdote”. Le esequie sono state presiedute dal vescovo mons. Calogero Peri oggi pomeriggio, nella chiesa Matrice di Mirabella Imbaccari, che ha invitato la comunità diocesana a “pregare per questo missionario che ha speso la sua intera vita per la diffusione del Vangelo”. A seguito delle normative vigenti, la partecipazione alla celebrazione sarà in forma limitata. “Chi lo ha conosciuto più intimamente – ha detto il vescovo mons. Calogero Peri – ne ricorda la personalità mite e serena, la figura sempre innamorata del suo sacerdozio e della chiesa, il suo servizio competente e appassionato all’annuncio del Vangelo. Il progetto di rendere un servizio ai fratelli più bisognosi – ha aggiunto il presule – maturò in lui da un desiderio profondo di donazione e da una visione esistenziale ed essenziale della Vita e delle situazioni”.