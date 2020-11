Centri aiuto alla vita: parte il servizio di consulenza on line per i volontari

Un servizio agile, accessibile a tutti i volontari per avere una risposta sui vari settori interessati dall’attività erogata dai Centri aiuto alla vita. Durante la sessione dedicata dal Movimento per la vita alle associazioni locali, nell’ambito della seconda giornata del 40° convegno nazionale, è stato lanciato un servizio di consulenza. “Basterà scrivere una mail a mpv@mpv.gov per essere messo in contatto con il professionista per le diverse tematiche. La consulenza ci permetterà di conoscere le best practice locali che potrebbero essere utili per tutti”, afferma Andrea Tosato, responsabile della commissione marketing del Movimento per la vita.