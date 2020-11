Televisione: Tv2000, dal 16 novembre arrivano le edizioni flash del tg

Importante novità a Tv2000: a partire dal 16 novembre, dal lunedì al sabato, le edizioni quotidiane del Tg2000 diventano cinque. L’emittente televisiva della Cei aggiunge due nuovi appuntamenti con l’informazione: oltre al Tg2000 delle 12, 18.30 e 20.30, ci saranno due edizioni flash: il mattino alle 8.30 e il pomeriggio alle 15.15. “In un momento difficile per il nostro Paese e per il mondo intero – dichiara il direttore di rete e dell’informazione di Tv2000 Vincenzo Morgante – Tv2000 ha deciso di rafforzare la propria offerta informativa aggiungendo due appuntamenti strategici: al mattino, con le prime notizie della giornata e nel primo pomeriggio con gli aggiornamenti delle notizie succedutesi fino a quel momento e le anticipazioni di quelle della sera. La nostra rete dà in questo modo un ulteriore segnale di presenza e di impegno, per informare i cittadini e per arginare una crisi che nel settore dell’informazione graffia, se possibile, ancora di più”.