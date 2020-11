Giornata mondiale poveri: Assisi, buoni spesa alimentari nelle parrocchie

Anche ad Assisi, domani, si celebra la Giornata mondiale dei poveri, voluta dal Papa a conclusione del Giubileo sulla misericordia. Alle ore 10, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo, Domenico Sorrentino. “Sarà l’occasione – ha precisato il vescovo – anche per pregare per le tante difficoltà create dalla pandemia in corso e per ricordarci che siamo tutti poveri, ognuno con le proprie fragilità di ogni ordine e grado”. Non essendo possibile quest’anno organizzare, come avvenuto nelle precedenti edizioni, il consueto pranzo offerto alle persone meno abbienti, la Caritas vuole farsi prossima nei confronti delle famiglie della diocesi che versano in stato di difficoltà economica donando loro un buono spesa alimentare come segno di questa Giornata. “Abbiamo chiesto a ciascun parroco della diocesi – spiega la direttrice della Caritas diocesana, Rossana Galiandro – di indicarci le famiglie della parrocchia che si trovano in difficoltà economica al fine di consegnare loro un buono spesa alimentare. Inoltre, da domenica, le porte della Centro di accoglienza Casa Papa Francesco si apriranno ai senza tetto nei giorni di emergenza freddo, mettendo loro a disposizione tre camere con tre posti letto, nel rispetto delle norme anticovid”.