Coronavirus Covid-19: mons. Oliverio (Lungro), “prudenza per la catechesi e le altre attività pastorali”

“Alla luce delle indicazioni del Dpcm, si consiglia una consapevole prudenza per lo svolgimento della catechesi e per le altre attività pastorali”. È quanto ha scritto mons. Donato Oliverio, vescovo di Lungro, nella circolare indirizzata ai fedeli dell’Eparchia. “In questo momento di incertezza, quando le fosche tenebre sembrano giungere per toglierci la speranza, in noi cristiani non venga mai meno la fede e la certezza nel Cristo Risorto che irrompe nella nostra vita come una fulgida alba dopo la più cupa delle notti”, prosegue il presule: “Il 15 di questo mese per le Chiese di tradizione bizantina, inizia la Quaresima di Natale, un periodo di conversione, preparazione e penitenza, in attesa di ricordare la nascita nella carne del Nostro Salvatore Gesù Cristo”. “Non sprechiamo questo tempo di grazia”, l’invito: “Seppure con la necessità di limitare i nostri movimenti e i nostri contatti, siamo chiamati a sperimentare una nuova creatività”.