Solidarietà: il 16 novembre convegno online delle “reti della carità” con il card. Zuppi e Romano Prodi

Un convegno per parlare di futuro e intravedere possibili “scenari di ripartenza”. Lunedì prossimo, 16 novembre, alle ore 10, si tiene on line il V convegno nazionale Reti della carità cui parteciperanno, tra gli altri, l’arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Maria Zuppi e Romano Prodi. Si può seguire il convegno in diretta streaming sul canale YouTube della Fondazione Casa della carità. “Futuro” era stato l’argomento di riflessione scelto da Reti della carità per questo 2020 già in tempo di pre-Covid, ricordano gli organizzatori dell’iniziativa: era stato intrecciato con il tema ambientale, ovvero l’ecologia integrale per la difesa del Creato così come delineata da Papa Francesco nella Laudato Si’, e con le questioni delle diseguaglianze economiche e sociali e dei diritti delle giovani generazioni. “Tematiche rimaste centrali anche in questa fase di pandemia”, si fa presente in una nota. “Reti della carità” è una libera aggregazione non costituita di realtà di ispirazione cristiana, e non solo, promossa dalla Fondazione Casa della carità, cui aderiscono anche singole persone, accomunate dall’esperienza tangibile e quotidiana della carità. Dal 2013 Reti della carità si riunisce in incontri periodici e itineranti per parlare di società, cultura, politica e fede in chiave di povertà, giustizia sociale e pace, avendo sempre come prospettiva l’idea di Papa Francesco di una Chiesa come ospedale da campo, una Chiesa non ridotta a Ong, una Chiesa povera per i poveri con i poveri.