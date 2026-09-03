Giornata migrante e rifugiato: mons. Lorefice (presidente Migrantes) su Migranti Press, “la Chiesa non anima sentimentalismi né fa politica”

È dedicato alla Giornata mondiale del migrante e del rifugiato (27 settembre 2026), come ogni anno, il numero doppio speciale di Migranti Press in uscita, eccezionalmente in distribuzione presso tutte le parrocchie italiane. Il tema della Giornata, indicato da Papa Leone – “Anche uno solo di questi bambini” – è il filo conduttore dei contributi pubblicati sulla rivista, a partire dall’editoriale del presidente della Fondazione Migrantes, l’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, che ricorda che i migranti e i rifugiati sono i piccoli del Vangelo e che la Chiesa che li tutela e li accoglie “fa Vangelo”. “È incredibile la critica mossa alla comunità cristiana, accusata di ‘buonismo’ e di ‘fare politica’ quando parla di accoglienza – scrive –. La Chiesa non anima sentimentalismi e non fa politica: fa Vangelo. E da qui una visione di polis, di città umana e umanizzante. Alla fine della vita, infatti, saremo giudicati non sul potere, non sul successo, ma sull’amore”. Nella prima sezione della rivista cinque brevi saggi inquadrano il tema dentro i principali ambiti di missione pastorale e culturale della Fondazione Migrantes: immigrazione, rifugiati e richiedenti asilo, emigrazione, spettacolo viaggiante, rom, sinti e camminanti. Nella seconda c’è un focus dedicato alla presenza della Migrantes in Toscana (in collaborazione anche con Toscana Oggi), introdotto da un testo dell’arcivescovo di Firenze, mons. Gherardo Gambelli. Ogni anno, infatti, a rotazione, la Chiesa italiana individua una Regione ecclesiastica che segua e accompagni con particolare attenzione la Giornata. La celebrazione ufficiale della Giornata sarà il 27 settembre alle 11 nella basilica di San Clemente in Santa Maria dei Servi a Siena, presieduta dall’arcivescovo di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, il card. Augusto Paolo Lojudice, presidente della Conferenza episcopale toscana. Nella rivista grande attenzione è dedicata alla condizione dei minori stranieri non accompagnati, con storie, testimonianze e dati. Tutti i materiali sulla Giornata sono disponibili sul sito web migrantes.it.

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