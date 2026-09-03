Leone XIV: ai seminaristi, “la Chiesa si vive insieme, non è proprietà di nessuno di noi”

“La Chiesa si vive insieme: non è proprietà di nessuno di noi, e tutti siamo chiamati ad amarla e a servirla come un unico corpo”. Lo ha ribadito il Papa, ricevendo in udienza i seminaristi del Pontificio seminario regionale pugliese “Pio XI” di Molfetta e del Seminario vescovile di Aversa. “Voi che venite da Molfetta lo sperimentate in modo particolare, in quanto nel seminario regionale la comunione tra le Chiese di Puglia non è un ideale, ma un’amicizia concreta che nasce in questi anni e che vi accompagnerà da presbiteri per tutta la vita”, ha proseguito Leone XIV, secondo il quale “così come nessun pastore esiste da solo, nemmeno un seminarista può concepire un cammino privato con il Signore: egli deve sempre sentire e sperimentare la bellezza della mediazione ecclesiale. Il seminario, dunque, prima ancora che un luogo dove acquisire informazioni, dovrebbe essere una scuola degli affetti”.

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