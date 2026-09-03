Devozioni: Terrasini, domani un convegno sulle tradizioni culturali e religiose della festa in onore di Maria SS. delle Grazie

Si terrà domani, venerdì 4 settembre alle 17.15, al Palazzo d’Aumale di Terrasini, il convegno dedicato alla storicità e alle tradizioni culturali e religiose della festa in onore di Maria SS. delle Grazie, patrona della cittadina. L’iniziativa, promossa dall’Associazione culturale “Così, per… passione!” con il patrocinio della Regione Siciliana, della Fondazione Sicilia e del Comune di Terrasini, punta a valorizzare la memoria e il patrimonio immateriale legato al culto mariano locale. Aprirà i lavori Ino Cardinale, presidente dell’associazione organizzatrice. Seguiranno i saluti istituzionali del sindaco Giosuè Maniaci e dell’assessore Nunzio Maniaci. Il coordinamento sarà affidato ad Adalberto Magnelli, docente di Storia greca e Storiografia greca all’Università di Firenze. Previsti gli interventi dell’antropologa Rita Cedrini (Università di Palermo), della studentessa di Lettere classiche Maria Cristina Consiglio e del dirigente medico Filippo Tocco (ASP Palermo). Nel materiale storico diffuso per l’evento si ricorda come la chiesa dedicata alla Madonna della Grazia, edificata dal barone Gazzara, abbia contribuito nei secoli a consolidare un forte senso identitario nella comunità, che ancora oggi vive la “festa grande” di settembre come appuntamento centrale della propria tradizione.

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