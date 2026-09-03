Diocesi: Museo Reggio Calabria, domenica la presentazione del restauro del Bacolo pastorale quattrocentesco

Domenica 6 settembre h 19.30 nella Basilica Cattedrale di Reggio Calabria sarà presentato il restauro del Bacolo pastorale quattrocentesco, capolavoro di oreficeria tardogotica dell’Italia meridionale, conservato nel Museo diocesano della città. L’intervento è stato finanziato da Fondazione Carical, con il cofinanziamento dell’8xmille alla Chiesa Cattolica. Il manufatto è stato restaurato da Sante Guido, con la direzione lavori di Lucia Lojacono, storica dell’arte e direttrice del Museo diocesano, e l’Alta Sorveglianza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Reggio Calabria, a cura di Daniela Vinci, funzionario storico dell’arte e di Francesco Lia, funzionario restauratore.

La presentazione nella ricorrenza del 98° anniversario della Dedicazione della Cattedrale a Maria SS.ma Assunta in Cielo, alla presenza dell’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, mons. Fortunato Morrone e di autorità civili e militari. Interverranno Giovanni Pensabene, presidente di Fondazione Carical, Giovanni Travagliato, professore associato di Storia dell’arte medievale presso l’Università degli studi di Palermo, Sante Guido, restauratore e docente presso l’Università degli studi RomaTre e la Pontificia Università Gregoriana di Roma, e Roberta Filocamo, incaricata Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Reggio Calabria. Il bacolo pastorale – spiega una nota del Museo – è “un’insegna propria dei vescovi: ad imitazione del bastone usato dai pastori per guidare il proprio gregge, simboleggia la funzione di cura della fede e della morale che il vescovo esercita nella comunità cristiana a lui affidata”. In particolare, il Bacolo pastorale dell’arcivescovo Antonio De Ricci (scuola napoletana, sesto-settimo decennio sec. XV), “non è esclusivamente un capolavoro di oreficeria sacra, ma anche un’opera d’arte dal forte valore identitario, spirituale e civico assieme, patrimonio della città”. In occasione della presentazione del restauro l’opera sarà eccezionalmente esposta in Cattedrale.

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