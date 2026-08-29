Leone XIV: a Castel Gandolfo la processione della Madonna del lago sulle acque di Albano

“Come i discepoli, lasceremo assieme la riva, recando con noi l’immagine di Maria, nostro modello e guida, per portare lungo le sponde del lago la benedizione che abbiamo ricevuto”. Lo ha annunciato Papa Leone XIV nell’omelia della messa celebrata questa sera nella chiesa di Maria Santissima del lago, a Castel Gandolfo, prima di prendere parte alla processione con il simulacro della Madonna del lago, imbarcato su un battello sulle acque del lago di Albano. La piccola chiesa, che fa parte della parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova, fu consacrata da Paolo VI, che ne aveva auspicato e sostenuto la costruzione. Il rito della processione, ha spiegato il Pontefice, evoca “un altro miracolo di Gesù”, quando il Maestro “ha raggiunto i discepoli impauriti camminando sulle acque e li ha condotti a riva sedando la tempesta”: proprio quando erano più spaventati, “li ha esortati ad avere fede e a pregare, per ritrovare pace”. Leone XIV ha ringraziato “la piccola comunità che vive qui” e che “custodisce per tutto l’anno questo luogo di pace”. L’invito del Papa è a essere “non solo sul lago, ma in tutte le notti del mondo, un riflesso rasserenante della presenza di Dio, e un’eco irresistibile del suo amore che invita ad amare”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /