Diocesi: Mantova, domani a Capannelle di Ceresara un incontro promosso da Cvs sulla “giustizia del Magnificat”

Domenica 30 agosto, alle ore 15, il Centro volontari della sofferenza (Cvs) organizza, nella diocesi di Mantova, un incontro di preghiera alle Capannelle di Ceresara. L’incontro di preghiera e di riflessione avrà per tema “La giustizia del Magnificat, il canto che rovescia il mondo”. Sarà don Massimo Mattioli, assistente diocesano del Cvs, a rivolgere un saluto accogliendo i partecipanti alle 15. Seguirà, alle 15,30, una meditazione a cura di don Valerio Antonioli. Alle 16,30 la Via Crucis della vita quotidiana, tempo per la preghiera personale e confessioni. Alle ore 18 la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Mantova, mons. Marco Busca. Al termine l’adorazione eucaristica. L’incontro si concluderà con un momento conviviale.

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