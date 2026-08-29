Diocesi: Bolzano- Bressanone, le iniziative promosse in occasione del “Tempo del creato”

Lunedì 31 agosto e martedì 1° settembre le “Giornate filosofiche brissinesi” aprono il “Tempo del Creato” (dal 1° settembre al 4 ottobre) della diocesi di Bolzano. Una serie di relazioni e dibattiti con esperti su tematiche riguardanti il turismo, come l’overtourism, i prezzi lievitati e le grandi strutture ricettive. La manifestazione in lingua tedesca ha per titolo “Il turismo tra piacere e impatto sull’ambiente. Prospettive per un turismo responsabile e sostenibile”. In occasione dell’800° anniversario della morte di san Francesco, viene poi proposto un pellegrinaggio a piedi sulle orme di San Francesco. Da lunedì 31 agosto al 4 settembre il cammino, guidato dal vicario generale Eugen Runggaldier, condurrà i partecipanti nella Rieti medievale, con i suoi palazzi e le sue chiese, nonché ai luoghi di pellegrinaggio di Greccio, la Foresta, Poggio Bustone e Fonte Colombo, immersi nel verde dei boschi. Da Lazio i pellegrini passeranno poi in Umbria per visitare le Cascate delle Marmore e Assisi. A livello locale viene organizzato un pellegrinaggio da Fleres a Maranza. Il percorso tocca il Passo del Brennero, l’ex comprensorio sciistico dello Zirog, il paese di Vizze, l’importante meta di pellegrinaggio mariano di Trens e Valles. Il pellegrinaggio si conclude a Maranza il 10 settembre. Le riflessioni mattutine e le celebrazioni, così come l’alternanza tra silenzio, preghiera e dialogo, caratterizzano questo pellegrinaggio.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /