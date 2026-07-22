Caldo: ministero della Salute, domani “bollino rosso” soltanto in 2 città italiane

Si placa l’ondata di caldo in Italia. Nella giornata di domani, 23 luglio, saranno soltanto 2 le città italiane da “bollino rosso”, registrando un ulteriore calo rispetto agli ultimi giorni. Ne dà notizia il ministero della Salute, che sul sito web www.salute.gov.it/caldo e l’app “Caldo e salute” (scaricabile gratuitamente su dispositivi mobili iOS e Android, da Apple store e Play store) rende disponibili informazioni e consigli.

Per domani è annunciato il “bollino rosso” a Cagliari e Palermo. Nessuna città, invece, da “bollino arancione” mentre il “bollino giallo” è annunciato per Catania, Genova, Messina, Perugia, Reggio Calabria e Roma. “Bollino verde” per Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. La situazione è data in ulteriore miglioramento venerdì, quando Cagliari sarà l’unica e quasi tutta Italia sarà da “bollino verde”.

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