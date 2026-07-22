Naufragio: Mauritania, almeno 144 migranti dispersi sulla rotta atlantica verso le Canarie

È di almeno 144 migranti dispersi il bilancio di uno dei più gravi naufragi registrati quest’anno lungo la rotta atlantica dall’Africa occidentale alle Isole Canarie. A renderlo noto sono l’Inhcr-Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l’Oim-Organizzazione internazionale per le migrazioni, che esprimono profondo cordoglio per la tragedia avvenuta al largo della Mauritania. Secondo i sopravvissuti, l’imbarcazione era partita da Bufaloto, in Gambia, con circa 180 persone a bordo dirette in Spagna ed è rimasta alla deriva per 25 giorni nell’Oceano Atlantico prima di essere raggiunta dalla Guardia costiera mauritana e da pescatori locali. Il bilancio è drammatico: 38 persone sono sopravvissute, mentre 143 risultano disperse; a queste si aggiunge un’altra vittima registrata in un diverso sbarco avvenuto il 14 luglio, portando il totale a 144 dispersi. Tra i superstiti figurano 2 bambini, ricoverati in ospedale, che hanno perso entrambi i genitori e gli altri familiari durante la traversata. Tra il 14 e il 18 luglio, nei porti mauritani di Nouadhibou sono state condotte 3 operazioni di soccorso, grazie alle quali 387 persone sono state sbarcate in sicurezza con l’assistenza dell’Unhcr, delle autorità nazionali e dei partner umanitari. Dall’inizio del 2026 sono stati registrati in Mauritania 17 sbarchi, con 2.147 persone soccorse. Nonostante gli arrivi alle Canarie siano diminuiti del 61% rispetto al 2025 (da 11.575 a 4.440 persone nello stesso periodo dell’anno), secondo Unhcr, Oim e Nazioni Unite la rotta atlantica resta una delle più letali al mondo, a causa delle enormi distanze (oltre 2.000 chilometri), delle condizioni del mare, delle imbarcazioni sovraffollate e della difficoltà di effettuare soccorsi tempestivi. L’Oim ricorda inoltre che, prima di questo naufragio, 168 persone avevano già perso la vita nel 2026 su questa rotta e che 2 presunti naufragi “invisibili”, ancora in fase di verifica, potrebbero aver causato centinaia di ulteriori vittime. Per le agenzie internazionali è urgente rafforzare la cooperazione tra i Paesi coinvolti, affrontare le cause profonde delle migrazioni forzate e ampliare i canali di ingresso legali e sicuri per evitare nuove tragedie.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /