Lombardia: fondi regionali per gli oratori. Picchi (sottosegretaria), “punti di riferimento essenziali per ragazzi e famiglie”

È stato presentato a Milano, nella sala al 39° piano di Palazzo Lombardia, il bando dal titolo “Giovani in rete”, firmato congiuntamente dalla sottosegretaria con delega Sport e giovani della Regione, Federica Picchi, e da monsignor Maurizio Gervasoni, delegato della Conferenza episcopale lombarda per la Pastorale giovanile e vescovo di Vigevano. La Giunta regionale ha, infatti, stanziato per questa iniziativa dedicata agli oratori 930.000 euro per il biennio 2026-2027, con un incremento di 330.000 euro rispetto ai 600.000 euro destinati al biennio 2025-2026. A queste risorse si aggiungono 300.000 euro messi a disposizione dalla Regione ecclesiastica Lombardia e 4 milioni di euro di cofinanziamento a tasso zero per 15 anni garantiti dall’Istituto per il credito sportivo e culturale. Le risorse complessivamente attivabili raggiungono così 5 milioni di euro, che consentiranno di sostenere 150 progetti educativi sull’intero territorio lombardo.

Un progetto ampiamente positivo, nel suo complesso, per don Stefano Guidi coordinatore di Odl (Oratori delle diocesi lombarde) e direttore della Fom che ha osservato: “La realtà degli oratori in Lombardia è molto ramificata e presente. Mi sembra che sia cambiato l’atteggiamento e lo sguardo sugli oratori da parte della società civile. Fino al Covid vi era uno sguardo che chiamerei ‘di beneficenza’; dalla pandemia in poi si registra un atteggiamento di ricerca degli oratori, non tanto per donare qualcosa, ma per chiedere loro di essere sempre più presenti dentro alla costruzione di una società in cui i giovani sono protagonisti, costruendo insieme progetti sociali ed educativi. Gli oratori non possono fare tutto, ma possono essere una presenza che facilita e aiuta insieme con altri. Ciò significa costruire insieme qualcosa di solido, di non estemporaneo, non un ‘progettino’, ma una visione ampia, avendo intuito che gli oratori costruiscono relazioni che durano nel tempo. Il bando, concretamente, vuole sostenere la quotidianità semplice, serena, normale delle nostre realtà”.

“Crediamo che, mai come oggi, gli oratori siano un punto di riferimento sociale, educativo, culturale per fare in modo che i ragazzi prendano una strada corretta. Abbiamo voluto aumentare le risorse a disposizione proprio perché ci rendiamo conto delle difficoltà che affrontano i nostri giovani. Credo che tutti dobbiamo stringerci intorno ai tanti educatori che operano negli oratori e da lì ripartire per aiutare i nostri ragazzi in questo momento oggettivamente difficile”, ha detto, in apertura dell’incontro, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. “Mettiamo a disposizione circa 5 milioni di euro – ha evidenziato Picchi – per i nostri oratori lombardi: 2.300 luoghi che rappresentano punti di riferimento essenziali per giovani e famiglie. La Lombardia ospita circa il 40% degli oratori italiani: un patrimonio sociale che sosteniamo con decisione, sottolineandone il valore formativo e valoriale per l’intera comunità”.

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