Lombardia: fondi regionali per gli oratori. Mons. Gervasoni (Cel), “attenzione educativa”

Un bando a favore degli oratori apprezzato in modo trasversale da tutti gli attori coinvolti. È quello che è stato presentato a Milano nella sede di Palazzo Lombardia e che prevede uno stanziamento da parte della Giunta regionale lombarda di 930.000 euro per il biennio 2026-2027. Il bando è stato firmato congiuntamente al termine della presentazione dal delegato della Conferenza episcopale lombarda (Cel) per la Pastorale giovanile, mons. Maurizio Gervasoni, e dalla sottosegretaria Federica Picchi. “È un bando significativo che testimonia l’apprezzamento che Regione Lombardia ha per gli oratori”. Questo il pensiero, affidato a un videomessaggio dell’arcivescovo di Milano e metropolita di Lombardia, mons. Mario Delpini. “Le persone di buonsenso di fronte ai problemi – ha osservato il presule – cercano soluzioni con realismo, senza immaginare che ci sia una bacchetta magica per trasformare il mondo. Le persone che hanno a cuore e il bene comune non sono quelli che si lamentano di tutto e criticano tutti, ma quelle che cercano le risorse, le procedure e le idee per favorire il bene comune. Tra queste persone mi pare che si collochi questo bando che la Regione Lombardia vuole proporre. Questo significa un apprezzamento che la Regione rivolge agli oratori lombardi e l’idea che l’emergenza educativa, le problematiche dell’età evolutiva, abbiano bisogno di contesti propizi per costruire buone relazioni per coltivare la stima di sé, per avere una visione del futuro promettente”.

Parole a cui ha fatto eco mons. Gervasoni. “Gesù dice ai discepoli che li avrebbe fatti pescatori di uomini: noi non peschiamo pesce, ma appunto uomini. E il primo compito che gli oratori vogliono assumersi, non è tanto quello formativo, quanto educativo. La sfida di una società che si assume insieme l’elaborazione del bene comune è politica”. E in un tale contesto si realizza anche la specifica attenzione alle situazioni di disagio “per capire quali sono le attenzioni educative che è meglio far crescere”. “La sfida fondamentale per noi come Chiesa è dare l’annuncio di una provocazione costruttiva in vista del bene comune e questa proposta non è riservata solo al mondo cattolico ma è aperta a tutti per una volontà di collaborazione in vista della pace e della giustizia”, ha concluso il delegato della Conferenza episcopale lombarda.

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