Papa a San Marino e Rimini: due appuntamenti sull’enciclica Magnifica Humanitas in vista della visita di Leone XIV

L’Ufficio di Pastorale sociale della diocesi di Rimini assieme a quello di San Marino-Montefeltro, con il Progetto culturale riminese e l’Istituto superiore di Scienze religiose delle due diocesi, organizza un percorso di riflessione sull’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV. Un’iniziativa che si inserisce nelle attività di preparazione e avvicinamento della visita pastorale del Santo Padre nella Repubblica sul Monte Titano e a Rimini prevista il prossimo 22 agosto.

Due gli appuntamenti. Si comincia venerdì 24 luglio alle 20.45: le Monache Agostiniane di Pennabilli (entroterra della provincia di Rimini ma in diocesi di San Marino-Montefeltro) presenteranno l’enciclica con un’analisi specifica dedicata alle radici agostiniane di Leone XIV. L’altro incontro, invece, si terrà nel centro storico di Rimini: martedì 28 luglio, alle 20.45 presso la chiesa del Suffragio (piazza Ferrari), la conferenza “Umano e digitale” avrà al centro una serie di riflessioni sui temi della cultura, dell’impresa e dell’innovazione in dialogo con la Magnifica Humanitas. A guidare la serata sarà don Davide Arcangeli, docente dell’Istituto superiore di Scienze religiose “A. Marvelli” di Rimini, seguendo gli interventi di Maurizio Mussoni, docente di Dottrina sociale della Chiesa presso lo stesso Istituto e di Economia politica nel Campus di Rimini dell’Università di Bologna, e di Alessandra Benedetti, direttrice della funzione Digital Transformation&Business Remodeling di SCM Group SpA. “Accogliere la visita del Papa del 22 agosto non sarà partecipare a un evento di facciata né soltanto, da parte nostra, la manifestazione di riconoscenza per la sua cura di pastore, ma piuttosto l’impegno a lasciarci convertire dal suo sguardo su di noi e sul mondo – sottolinea la diocesi di Rimini –. Ascoltare il magistero di papa Leone in questi mesi è stato illuminante e prezioso. Abbiamo pensato alla necessità di un ascolto del Papa che fosse già accoglienza. Un progetto in due tempi e un unico cuore”.

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