Carceri: domani l’Alleanza per l’articolo 27 anche nella casa circondariale di Cremona

Ci sarà anche il carcere di Cremona tra gli istituti penitenziari italiani che domani, martedì 14 luglio, saranno visitati da delegazioni composte da rappresentanti dell’Alleanza per l’articolo 27 della Costituzione, insieme a esponenti delle istituzioni locali, del mondo dell’università, della cultura e della società civile. A Cremona, la delegazione in visita dalle 10.30 alla casa circondariale sarà composta da Marina Della Giovanna (Comune di Cremona), don Pierluigi Codazzi (Caritas cremonese), Valeria Patelli e Carlotta Giannelli (Acli), Giovanni Libero Stradiotti (Confcooperative), Cristiano Guarneri (giornalista), Michele Gennuso (Csv Lombardia Sud), Donata Bertoletti (Forum Terzo settore), Micol Perati (Camera penale di Cremona e Crema) e Silvia Toninelli (Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona). Al termine, la delegazione cremonese incontrerà, alle 13, giornalisti e cittadini interessati presso il Civico81 di via Bonomelli 81 per illustrare dati, presentare osservazioni e raccontare testimonianze relative all’iniziativa.

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