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Carceri: domani l’Alleanza per l’articolo 27 anche nella casa circondariale di Cremona

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Ci sarà anche il carcere di Cremona tra gli istituti penitenziari italiani che domani, martedì 14 luglio, saranno visitati da delegazioni composte da rappresentanti dell’Alleanza per l’articolo 27 della Costituzione, insieme a esponenti delle istituzioni locali, del mondo dell’università, della cultura e della società civile. A Cremona, la delegazione in visita dalle 10.30 alla casa circondariale sarà composta da Marina Della Giovanna (Comune di Cremona), don Pierluigi Codazzi (Caritas cremonese), Valeria Patelli e Carlotta Giannelli (Acli), Giovanni Libero Stradiotti (Confcooperative), Cristiano Guarneri (giornalista), Michele Gennuso (Csv Lombardia Sud), Donata Bertoletti (Forum Terzo settore), Micol Perati (Camera penale di Cremona e Crema) e Silvia Toninelli (Fondazione Comunitaria della Provincia di Cremona). Al termine, la delegazione cremonese incontrerà, alle 13, giornalisti e cittadini interessati presso il Civico81 di via Bonomelli 81 per illustrare dati, presentare osservazioni e raccontare testimonianze relative all’iniziativa.

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