Diocesi: Cefalù, domani riapertura della chiesa di San Leonardo con mons. Marciante

Riapre al culto la chiesa di San Leonardo, detta “della Badiola”, di Cefalù (Pa), al termine dell’intervento di restauro. La celebrazione è prevista per martedì 14 luglio alle 18. Secondo tradizione, la chiesa “della Badiola” fu fatta edificare da Ruggero II prima ancora della costruzione della cattedrale. In origine – spiega la diocesi – era dedicata a San Giorgio, quale santo intercessore per la salvezza del re, scampato alla violenta tempesta che sorprese la sua nave durante il viaggio verso la Sicilia. In seguito la chiesa venne intitolata a San Leonardo. Nel 1648 fu annessa alla “Casa delle Orfanelle Riparate”, conosciuta come “la Badiola”, dalla quale deriva il nome con cui ancora oggi è comunemente identificata. A seguito della sospensione temporanea delle attività dell’Istituto e della conseguente mancanza della necessaria manutenzione periodica, la chiesa fu chiusa al pubblico. Nel corso dei secoli l’edificio è stato interessato da diversi interventi di restauro, documentati nel 1558 e nel 1875, nonché da lavori di manutenzione eseguiti nel 1959. Nel dicembre 2022 è stata riaperta la sede storica della Fondazione Regina Elena e dell’antico orfanotrofio, nel frattempo divenuto Comunità Alloggio. Con la celebrazione eucaristica, presieduta dal vescovo di Cefalù, mons. Giuseppe Marciante, la chiesa di San Leonardo viene restituita alla comunità dei fedeli per il culto e le attività di apostolato.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /