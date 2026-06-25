Leone XIV: ai Gesuiti, “camminare con i poveri e gli emarginati del mondo”

“Camminare con i poveri e gli emarginati del mondo è particolarmente importante in un momento in cui un numero record dei nostri fratelli e sorelle vive nella povertà”. Lo ha ribadito il Papa, nel discorso, in inglese, pronunciato durante l’udienza concessa ai presidenti dei College e delle Università dei Gesuiti in Nord America . “Molti sono costretti alla fine a lasciare le loro case per vari motivi, come guerra, persecuzione religiosa o politica, fame e gli effetti dei cambiamenti climatici”, ha ricordato Leone XIV: “Le vostre istituzioni sono chiamate non solo a insegnare ai vostri studenti le ingiustizie affrontate da chi è ai margini della società, ma anche a essere potenti canali per promuovere un cambiamento sistemico proponendo nuovi modelli radicati nella solidarietà e nel bene comune”. Per il Pontefice, inoltre, “è altrettanto importante offrire opportunità agli immigrati, ai rifugiati e a chi ha uno status socioeconomico più basso di beneficiare di un’istruzione avanzata”: “In questo modo, saranno in grado di integrarsi più pienamente nelle società in cui vivono e arricchire i corpi studenti più ampi con le loro esperienze e prospettive diverse”.

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