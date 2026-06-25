Società: Acli, il 26 e il 27 giugno a Venezia un incontro su lavoro e transizione ecologica

“Migliorare il lavoro generando una transizione ecologica giusta” è il tema intorno a cui si svolgerà a Venezia, presso la Scuola Grande San Rocco, il 26 e il 27 giugno, l’anteprima del 57° Incontro nazionale di studi (Ins) delle Acli, il tradizionale appuntamento di riflessione e proposta dell’associazione che nel 2026 sarà dedicato a “Capire il lavoro, costruire partecipazione”.

Al centro del dibattito che porterà a Ins 2026 ci saranno i grandi cambiamenti che stanno attraversando il mondo del lavoro: la qualità dell’occupazione, le nuove forme di partecipazione dei lavoratori, la tenuta della democrazia nei sistemi economici contemporanei, il rapporto tra sviluppo, giustizia sociale e bene comune. L’obiettivo è contribuire alla costruzione di un nuovo patto politico e culturale capace di restituire al lavoro il suo valore umano, sociale e democratico. L’anteprima di Venezia concentra l’attenzione su uno dei nodi più decisivi di questa trasformazione: il rapporto tra lavoro e transizione ecologica. Il tema scelto, “Lavoro e transizione ecologica: migliorare il lavoro generando una transizione ecologica giusta”, interroga infatti la capacità della svolta verde di produrre non solo sostenibilità ambientale, ma anche occupazione di qualità, partecipazione e coesione sociale. La transizione ecologica ci aiuterà davvero a innalzare la qualità del lavoro? Si tratta di una questione centrale, perché riguarda il futuro dei sistemi produttivi, dei territori, delle comunità locali e delle persone che lavorano, chiamate a confrontarsi con innovazione tecnologica, trasformazioni industriali e nuove competenze.

L’appuntamento si aprirà venerdì 26 giugno alle 14.30 presso la Scuola Grande San Rocco di Venezia con i saluti istituzionali di Pierangelo Molena, presidente delle Acli Venezia, Cristian Rosteghin, presidente delle Acli Veneto, Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto e del sindaco di Venezia Simone Venturini.

Alle 15.45, Raffaella Dispenza, vicepresidente nazionale vicaria delle Acli, introdurrà i lavori con una riflessione sul legame tra transizione ecologica e qualità del lavoro.

Seguirà alle 16 un dialogo sulla transizione ecologica. Alle 16.45, Gianfranco Zucca, direttore dell’Iref, l’Istituto di ricerca Acli, presenterà una ricerca inedita che fotografa il lavoro dignitoso in Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia attraverso i dati del Caf Acli, mentre Laura Fregolent, docente dello Iuav di Venezia, approfondirà il tema delle politiche abitative e urbane.

Alle 17.15 una conversazione pubblica dedicata a come costruire una transizione ecologica capace di generare lavoro giusto e di qualità. Interverranno il presidente nazionale delle Acli, Emiliano Manfredonia, Stefano Micelli, professore dell’Università Ca’ Foscari Venezia e direttore della Fondazione Nord Est, Franco Mosconi, professore dell’Università di Parma ed esperto di politiche industriali e Paola Valbonesi, professoressa dell’Università di Padova e presidente dell’Oipe.

La giornata si concluderà alle 18.45 con una lectio sulla Scuola Grande di San Rocco e alle 19 con una performance teatrale sul lavoro nella transizione ecologica.

Il programma proseguirà sabato 27 giugno con un momento di spiritualità presso la chiesa degli Scalzi. Seguiranno quattro itinerari urbani dedicati alla scoperta della storia, dell’arte e dei mestieri di Venezia.

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