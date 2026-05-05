Istruzione: Roma, stasera la cerimonia di consegna dell’attestato “Scuola sicura” della Fidae all’Istituto Sacro Cuore delle Sorelle della Misericordia

Stasera, alle ore 18, presso l’Istituto delle Sorelle della Misericordia – Scuole Sacro Cuore (Via Alberto da Giussano 93) a Roma, si terrà la cerimonia di consegna dell’attestato “Scuola sicura”, rilasciato dalla Fidae, la Federazione italiana delle scuole cattoliche.

Con questo riconoscimento, l’Istituto Sacro Cuore diventa la terza scuola nel Lazio (in Italia sono in tutto 13) ad aver ottenuto la certificazione prevista dal protocollo introdotto nel 2024.

Ad aprire l’evento sarà la preside Virginia Kaladich, con l’accoglienza dei partecipanti e l’esecuzione dell’inno “Il futuro siamo noi” da parte degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Seguiranno gli interventi e le presentazioni, tra cui quello di Emanuele Montemarano, avvocato e presidente dell’Organismo di vigilanza di Accredia – Ente italiano di accreditamento (area legale Fidae), oltre agli interventi degli studenti dell’Istituto.

La seconda parte della cerimonia vedrà la partecipazione delle autorità civili, religiose e istituzionali, tra cui Germana Di Marzio, presidente del Consiglio d’Istituto, Mauro Caliste, presidente del Municipio V, rappresentanti della Polizia postale e per la Sicurezza cibernetica, mons. Marco Gandolfo, parroco di San Luca, Maria Chiara Iannarelli, consigliera della Regione Lazio e mons. Michele Di Tolve, vescovo ausiliare di Roma.

La consegna ufficiale dell’attestazione “Scuola sicura” sarà affidata a Luisa Campa, in rappresentanza del Consiglio regionale Fidae Lazio. Le conclusioni saranno a cura di sr. Maria Angela Nale, delle Sorelle della Misericordia di Roma, seguite nuovamente dall’esecuzione dell’inno degli studenti.

Il protocollo “Scuola sicura”, già al centro di diverse iniziative e momenti di confronto promossi a livello nazionale dalla Fidae, rappresenta uno standard avanzato per la tutela dei minori all’interno degli istituti scolastici. Il percorso di certificazione prevede infatti l’adozione di procedure strutturate, la formazione del personale educativo e l’attivazione di strumenti concreti di prevenzione e segnalazione. Come emerso anche nelle precedenti esperienze già certificate, il modello si fonda su un approccio integrato alla sicurezza: dalla prevenzione degli abusi, sia sessuali che non, al supporto ai minori in situazioni familiari complesse, fino al contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Il riconoscimento include inoltre specifiche misure per la tutela della privacy dei minori e per la sicurezza degli ambienti scolastici, dei trasporti e delle strutture che ospitano attività didattiche esterne, come le gite. “Il nostro protocollo Scuola sicura non è solo un insieme di regole – ha ricordato la presidente nazionale della Fidae, Virginia Kaladich – ma un vero e proprio cambio di paradigma culturale, che mette al centro la prevenzione e la responsabilità condivisa di tutta la comunità educante”.

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