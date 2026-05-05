Diocesi: Locri, il vescovo Oliva guida le celebrazioni dell’11 maggio al Santuario della Madonna dello Scoglio

Saranno migliaia i fedeli che raggiungeranno il santuario diocesano della Vergine Immacolata, Nostra Signora dello Scoglio, per le solenni celebrazioni dell’11 maggio, presiedute dal vescovo di Locri-Gerace, mons. Francesco Oliva. La data segna l’anniversario della prima apparizione della Madonna a Fratel Cosimo Fragomeni, avvenuta l’11 maggio 1968, evento che ha dato origine a questo luogo tra i più frequentati del Mezzogiorno. Le celebrazioni saranno precedute il 10 maggio dalla vigilia di preghiera e dalla tradizionale fiaccolata con la statua della Madonna. L’11 maggio, fin dalle prime ore del mattino, si alterneranno momenti di adorazione, preghiera e riconciliazione, con numerosi sacerdoti disponibili per le confessioni. Il clou è previsto nel pomeriggio: alle 15 una meditazione di Fratel Cosimo seguita dalla processione d’ingresso della statua e dalla solenne concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Oliva. A conclusione, la processione con il Santissimo Sacramento e la preghiera di intercessione per i malati. Intanto, è prossima la costruzione del nuovo santuario, destinato a sorgere ai piedi dello Scoglio, dove già svetta una grande Croce. “Sogniamo che questo luogo diventi un faro di luce per il mondo”, ha affermato il vescovo, indicando lo Scoglio come un’oasi di pace e riconciliazione aperta a tutti.

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