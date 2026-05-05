Diocesi: Bologna, giovedì il card. Zuppi porterà il saluto al primo incontro del ciclo “Scholé. Per la formazione dei cittadini”

Giovedì 7 maggio alle 21 nella basilica di San Petronio a Bologna l’arcivescovo, card. Matteo Zuppi, porterà il saluto al primo incontro del ciclo “Scholé. Per la formazione dei cittadini” che sarà tenuto da Ivano Dionigi, già rettore dell’Università di Bologna e presidente emerito della Pontificia Accademia di Latinità, e dal giornalista Giorgio Zanchini sul tema “Maestri e allievi: l’alleanza necessaria”. Il dialogo sarà intervallato da letture di brani di Platone, Seneca, Montaigne, Maia Angelita Ressa, Ian McEvan e Colum McCann interpretati dall’attrice Elena Bucci. Il ciclo di incontri è proposto dalla Chiesa di Bologna, dalla basilica di San Petronio, dal Dipartimento di Filologia classica e Italianistica dell’Alma Mater e dal Centro studi “La permanenza del classico”.

I prossimi incontri, sempre alle 21 in San Petronio, saranno giovedì 21 maggio con la psicologa e psicoterapeuta Loredana Cirillo e giovedì 28 maggio con il filosofo Massimo Cacciari. Gli eventi, introdotti dal saluto dell’arcivescovo, saranno animati da musiche curate dalla Cappella musicale di San Petronio, diretta da Michele Vannelli, e verranno anche trasmessi in diretta streaming sul sito dell’arcidiocesi www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”.

“Abbiamo bisogno di maestri – afferma Ivano Dionigi – che assolvano e nobilitino il loro compito di affascinare, insegnare e mobilitare le coscienze con il dialogo, attraversando il pensiero dell’allievo ben consapevoli che gli esempi e la condotta educano più dei precetti e delle parole. Nell’attuale deserto culturale e spirituale una nuova élite politica potrebbe nascere proprio dall’alleanza tra maestri e allievi, adulti e giovani, i quali fanno la bellezza, l’unità e la speranza di questo Paese”.

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