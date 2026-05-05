Diocesi: Catania, dal 15 al 17 maggio la V edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo

Dal 15 al 17 maggio, Catania ospiterà la quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo (Mfm). L’evento, che celebra l’ottavo centenario del transito di San Francesco d’Assisi (1226-2026), sarà presentato ufficialmente giovedì 7 maggio, nel Salone dei Vescovi presso l’Arcivescovado di Catania, dall’arcivescovo mons. Luigi Renna, il sindaco Enrico Trantino, il Rettore dell’Università di Catania Enrico Foti, e da Carmelo Vitello e Matteo Leanza, rispettivamente Ministro dell’Ordine francescano secolare di Sicilia e Presidente della Gi.Fra, la Gioventù francescana di Sicilia.

Sotto il tema “Connessi: Eredi di una ricca povertà” – spiega in una nota l’arcidiocesi -, il Meeting affronta le sfide di un Mediterraneo visto come spazio geopolitico di incontro e responsabilità. “Il Mediterraneo non è solo un confine, ma un ambito simbolico dove affrontare le difficoltà del nostro tempo con il coraggio del dialogo,” spiegano gli organizzatori. Anche il card. Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, e il card. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, daranno il loro contributo ai lavori e all’evento parteciperanno autorevoli voci del mondo ecclesiale, accademico e sociale. Tra questi Fra Francesco Ielpo, Custode di Terra Santa; don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano; Fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di Assisi.

Ci saranno anche momenti di arte e spettacolo in Piazza e domenica 17 maggio i giovani rinnoveranno la loro adesione all’ideale francescano, travolgendo con il loro entusiasmo l’intera città. La partecipazione a tutti gli eventi è completamente gratuita. Per i workshop a numero chiuso, è necessaria la prenotazione tramite il sito ufficiale. Per info, clicca QUI.

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