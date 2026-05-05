Diocesi: Oppido Mamertina, al Museo un evento per il bicentenario di Raffaelangelo Musitano

Nel bicentenario della nascita di Raffaelangelo Musitano (1825-1912), il Museo diocesano di Oppido Mamertina ospita, il prossimo 16 maggio alle ore 16 l’incontro “Raffaelangelo Musitano: il Maestro e la sua Arte”, dedicato alla riscoperta dell’opera del pittore e scultore calabrese. Dopo l’introduzione del direttore del Museo diocesano, Paolo Martino, sono previsti i saluti istituzionali del sindaco di Oppido Mamertina, Giuseppe Morizzi, del sindaco di Delianuova, Domenico Licastro e del parroco di Delianuova, don Emanuele Leuzzi. I lavori, moderati da don Giuseppe Papalia, prevedono gli interventi delle funzionarie della Soprintendenza di Reggio Calabria e Vibo Valentia Valentina Elvira Tebala e Rosa Fasan, con una prima ricostruzione dell’opera di Musitano, e del restauratore Giuseppe Mantella, che illustrerà il restauro del Sant’Elia profeta. Le conclusioni saranno affidate al vescovo di Oppido Mamertina-Palmi, mons. Giuseppe Alberti mentre l’organizzazione è curata da Maria Teresa Casella, responsabile dei servizi museali.

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