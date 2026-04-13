Usa: card. Cupich (Chicago), “trasformare la morte di bambini e soldati in intrattenimento è disgustoso. Non è questo chi siamo”

(Foto SIR)

“Stiamo disumanizzando le vittime della guerra trasformando la sofferenza delle persone e la morte di bambini e soldati in intrattenimento. È disgustoso montare insieme spezzoni di film con veri bombardamenti e attacchi alle persone a scopo di intrattenimento. Non è questo chi siamo. Siamo meglio di così”. Con queste parole il card. Blase Cupich, arcivescovo di Chicago, ha attaccato quella che ha definito “la gamification” della guerra da parte della Casa Bianca sui social media, nell’intervista congiunta dei tre cardinali americani andata in onda domenica 12 aprile su CBS nel programma “60 Minutes”. Sulla politica migratoria, il porporato ha dichiarato: “Vorrei sapere cosa pensano i cattolici di queste deportazioni di massa indiscriminate. Credo sia molto chiaro che gli americani stiano dicendo: non abbiamo votato per questo”. Alla domanda su cosa risponda ai fedeli che non vogliono sentire politica dalla Chiesa, Cupich ha replicato: “Dico: bene. Voglio predicare il Vangelo. Dio vuole che promuoviamo la pace nel mondo, perché il suo desiderio è che siamo un’unica famiglia umana”. Sul viaggio del Papa a Lampedusa il 4 luglio, ha commentato: “Sta mandando un messaggio: la sua priorità è stare con gli ultimi e i marginalizzati”.