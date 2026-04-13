Trump attacca Leone XIV: mons. Dal Cin (Loreto), “la voce del Papa un faro di speranza”

“A nome mio personale, della prelatura di Loreto e dell’intera comunità del santuario della Santa Casa, desidero esprimere profonda amarezza e filiale vicinanza a Sua Santità Papa Leone XIV, a seguito delle recenti e irrispettose dichiarazioni a lui rivolte dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump”. Così mons. Fabio Dal Cin, arcivescovo prelato di Loreto e delegato pontificio, in occasione dell’incontro promosso dall’Ordine dei giornalisti delle Marche, in collaborazione con l’Ucsi e l’Associazione “Aldo Moro” di Loreto.

“Dalla Santa Casa, luogo che custodisce il Mistero dell’Incarnazione e testimonia l’umiltà e il silenzio operoso di Gesù, Maria e Giuseppe, avvertiamo il dovere di riaffermare con forza la nostra piena e convinta fedeltà filiale al Successore di Pietro. Egli non è soltanto il capo della Chiesa cattolica, ma una guida spirituale universale, il cui magistero parla al cuore di ogni uomo e donna di buona volontà, superando confini e appartenenze”, ha ricordato Dal Cin.

“In un tempo segnato da feroci conflitti e da linguaggi troppo spesso inclini alla polarizzazione e alla contrapposizione, la voce del Santo Padre continua a essere un faro di speranza, richiamando incessantemente tutti – singoli e nazioni – alla via dell’accoglienza dei poveri e alla certezza di una pace possibile”, ha evidenziato l’arcivescovo, per il quale “il ricorso a toni offensivi non ferisce soltanto il sentimento religioso di milioni di persone, ma svilisce quel rispetto reciproco che è condizione indispensabile per ogni autentico dialogo, sia tra i singoli che tra i popoli”.

In queste ore, “desideriamo accompagnare con particolare stima e preghiera il Santo Padre, proprio mentre Egli si trova pellegrino in Africa — in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale — quale instancabile testimone di speranza, riconciliazione e pace. Eleviamo la nostra preghiera alla Vergine Lauretana affinché continui a proteggere e sostenere il cammino di Papa Leone”. Mons. Dal Cin ha concluso: “La sua voce, libera e coraggiosa, resti guida sicura per quanti sono impegnati nella costruzione di un mondo più giusto e fraterno”.

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