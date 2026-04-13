Diocesi: mons. Marcianò (Frosinone e Anagni), nomina vicari generali “passo essenziale” nel “cammino ecclesiale” anche per preparare “cuori” e “strutture in vista della futura unione”

“Lavorare insieme, con lealtà e spirito di servizio, ci permetterà di valorizzare le specificità di ogni territorio all’interno di un’unica visione pastorale. Ai vicari foranei affido il compito di essere animatori di questa sinergia, sollecitando le singole realtà parrocchiali affinché nessuno si senta escluso da questo processo di rinnovamento”. Lo scrive l’arcivescovo mons. Santo Marcianò, vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino e Anagni-Alatri che ha nominato i vicari generali delle due diocesi. Per Frosinone è stato nominato don Angelo Conti, 61 anni, padre spirituale del Pontificio Collegio Leoniano, seminario regionale di Anagni mentre per la diocesi di Anagni, la scelta è ricaduta su don Roberto Martufi, 47 anni, parroco a Fumone e nella frazione di Porciano. Monsignor Marcianò ha nominato anche i Vicari foranei delle due diocesi: don Mauro Colasanti, (Forania di Frosinone); don Dino Mazzoli (Veroli); padre Juan Manuel Ortiz Candia (Ferentino); don Shaju Thomas Sebastian Chirayath (Ceccano); don Silvio Chiappini (Ceprano); don Gianluigi Corriere (Anagni); don Luca Fanfarillo (Alatri); don Raffaele Tarice (Fiuggi). “Queste nomine – ha scritto Marcianò nella comunicazione inviata ai sacerdoti e ai fedeli – non rappresentano solo un necessario avvicendamento istituzionale, ma segnano un passo essenziale nel nostro cammino ecclesiale. I due Vicari Generali sono chiamati a operare in costante e profonda comunione, fungendo da ponte e segno visibile di unità. Il loro mandato si inserisce anche nel solco della missione che ci attende: preparare i cuori e le strutture in vista della futura unione delle due Diocesi”. “La nostra unità – conclude – sia la testimonianza più bella che possiamo offrire al mondo”.

Scarica l’articolo in pdf / txt / rtf /