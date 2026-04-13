Trump attacca Leone XIV: mons. Satriano (vescovi Puglia), “la voce del Papa osa denunciare le ingiustizie e indicare la via della pace”

“Di fronte alle recenti dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nei confronti del Santo Padre Papa Leone XIV, sento il dovere di esprimere, a nome delle Chiese di Puglia, profonda indignazione e ferma condanna”. Lo afferma mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari-Bitonto e presidente della Conferenza episcopale pugliese, in una dichiarazione diffusa oggi. Per mons. Satriano, “non si tratta di parole semplicemente inappropriate: si tratta di un attacco che ferisce non solo la persona del Pontefice, ma il significato stesso del suo ministero. Il Papa non è un interlocutore politico da contrapporre o delegittimare: è il Successore di Pietro, segno visibile di unità e voce profetica che richiama instancabilmente l’umanità ai sentieri della pace, della giustizia e della verità”. Il presule denuncia come “quanto mai grave e inaccettabile ogni tentativo di ridurre la parola del Santo Padre a una logica di schieramento”, sottolineando che “la voce del Papa è oggi una delle poche che, con libertà evangelica, osa denunciare le ingiustizie, difendere i più deboli e indicare la via esigente della pace”. La dichiarazione si chiude con un appello: “Chiediamo con forza che ogni espressione pubblica sia improntata al rispetto e alla responsabilità, specialmente quando in gioco vi sono la dignità delle persone e il futuro della convivenza tra i popoli”.

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