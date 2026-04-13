Trump attacca Leone XIV: i vescovi della Basilicata esprimono “piena comunione con il Papa” e “rammarico”

Il presidente della Conferenza episcopale di Basilicata, mons. Davide Carbonaro, a nome di tutti i vescovi lucani, si unisce alle parole della presidenza della Conferenza episcopale italiana, “rinnovando la piena comunione con il Santo Padre Leone XIV, ed esprime rammarico per le parole a lui rivolte nelle scorse ore dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump – si legge in una nota -. Unendosi a quanto affermato dal presidente della Conferenza episcopale degli Stati Uniti, mons. Paul S. Coakley, ricorda che il Papa non è una controparte politica, ma il Successore di Pietro, chiamato a servire il Vangelo, la verità e la pace”. “In un tempo segnato da conflitti e tensioni internazionali, – scrivono dalla presidenza della Cei – la sua voce rappresenta un richiamo esigente alla dignità della persona, al dialogo e alla responsabilità”.

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