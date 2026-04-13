Giornalismo: a Trani un confronto sul valore della carta stampata

In un contesto informativo sempre più dominato dalla rapidità del digitale e dall’infodemia, torna al centro il valore della carta stampata come spazio di approfondimento e rigore professionale. È questo il cuore dell’incontro promosso dall’Ufficio Cultura e Comunicazioni sociali dell’arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, in programma domani, martedì 14 aprile, presso la Sala incontri San Nicola Pellegrino 17, dalle 16.30 alle 19.30.

L’iniziativa, accreditata dall’Ordine dei giornalisti della Puglia con 5 crediti deontologici, si inserisce in un percorso consolidato di formazione gratuita rivolto ai professionisti dell’informazione. Un impegno che punta a rafforzare la qualità del giornalismo locale, inteso come servizio al bene comune e presidio di democrazia. Al centro del confronto, l’attuazione concreta dell’articolo 2 della legge 69/1963 e dei principi del Testo unico dei doveri del giornalista, con particolare attenzione all’accuratezza, alla verifica delle fonti e alla responsabilità sociale dell’informazione. Tra i temi affrontati anche il delicato equilibrio tra diritto di cronaca, diritto all’oblio e tutela della dignità della persona. A portare il proprio contributo saranno Riccardo Losappio, Antonietta D’Introno, Nico Aurora, Renato Russo e Annamaria Minunno, protagonisti di un dialogo che intende rilanciare il ruolo della carta stampata non solo come mezzo, ma come metodo fondato su etica, approfondimento e consapevolezza.

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