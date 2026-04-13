Diocesi: i vescovi della Basilicata riuniti oggi a Potenza. Al via progetto per un polo teologico regionale

La Conferenza episcopale di Basilicata (Ceb) si è riunita oggi presso il Seminario Maggiore Interdiocesano di Basilicata, a Potenza. Si sono riuniti in sessione congiunta il Consiglio di Direzione dell’istituto teologico di Potenza e la Commissione episcopale dell’istituto superiore di scienze religiose di Matera, ratificando la volontà di dare attuazione al progetto di un polo teologico regionale per servire meglio il dialogo culturale, la ricerca scientifica, la formazione ministeriale ed ecclesiale. Mons. Davide Carbonaro, presidente della Ceb, ha illustrato l’esito dei lavori del Consiglio episcopale permanente della Cei, presentando gli orientamenti postsinodali e le cinque priorità per la Chiesa italiana. La Conferenza ha nominato all’unanimità don Massimiliano Scavone sottosegretario della Ceb. Sono stati confermati e programmati i principali appuntamenti regionali: il Convegno regionale sui migranti che si svolgerà a Potenza (Auditorium del Seminario) il 21 aprile 2026; il Convegno regionale per le comunicazioni sociali il 5 giugno 2026; il Convegno per la tutela dei minori con la partecipazione di Chiara Griffini, presidente del servizio nazionale Cei per la tutela dei minori, il 23 ottobre 2026. L’arcivescovo di Potenza ha presentato il calendario delle iniziative per il 3° Centenario di san Gerardo Maiella: la celebrazione solenne del 23 aprile, giorno anniversario del battesimo di san Gerardo, si svolgerà a Muro Lucano e sarà presieduta dal card. Feroci. I vescovi hanno espresso piena solidarietà a Papa Leone XIV per il suo magistero a favore della pace e a favore delle vittime innocenti di tutte le guerre. La prossima sessione della Conferenza episcopale di Basilicata è fissata per il 10 giugno 2026.

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