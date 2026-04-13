Regno Unito: mons. Wilson, “possa ognuno di noi essere coraggioso come il Papa nel proclamare la verità che Dio esige la pace”

“Continuiamo a sostenere gli incessanti appelli di Papa Leone XVI alla pace e alla riconciliazione in tutte le aree di conflitto”. Sono parole dell’arcivescovo di Westminster, Richard Moth, che oggi ha invitato a pregare per il Papa all’inizio del viaggio apostolico in Africa. Moth ha richiamato il proprio messaggio di Pasqua: “L’umanità è segnata, ferita, dalla guerra e dall’ingiustizia – spesso istigate dall’avidità e da un potere malinteso – che causano danni e morte a moltissime persone, spesso le più vulnerabili”. E ha aggiunto: “Non dobbiamo mai diventare indifferenti alla guerra, alla violenza e alla sofferenza”. Anche l’arcivescovo di Sauthwork John Wilson ha pubblicato una dichiarazione: “Il nostro Santo Padre, Papa Leone XIV, sta mostrando al mondo che di fronte alla guerra, Dio esige la pace. Come Papa Leone ha chiarito, non possiamo restare a guardare e permettere che il messaggio del Vangelo venga strumentalizzato”. E chiosando le parole di Papa Leone ai giornalisti ha aggiunto: “Come vescovi, non siamo politici, né statisti, né pretendiamo di avere tutte le risposte. Ma come seguaci del Signore Gesù Cristo, principe della pace, sappiamo che ognuno di noi è chiamato ad essere un faro della sua pace. Sappiamo che di fronte alla guerra, dove tante vite innocenti andranno perdute, dobbiamo essere chiari sul fatto che Dio esige la pace”.

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